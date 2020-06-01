Главредом «Ведомостей» останется Шмаров

https://static.news.ru/photo/3c09e470-a420-11ea-a6da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Представитель нового владельца газеты «Ведомости» Ивана Ерёмина рассказал о работе редакции. По его словам, исполняющий обязанности главного редактора издания Андрей Шмаров сохранит свой пост.

Он отметил, что дальнейшее решение будет принято в ходе собрания совета директоров, сообщают «Ведомости».

Ерёмин отметил, что с уважением относится к профессиональным качествам главреда. Он выразил надежду, что сотрудники редакции урегулируют возникшие разногласия.

С уважением отношусь к Андрею Игоревичу [Шмарову] и верю, что он может делать деловые издания мирового уровня. Только на основе того, что вы не смогли принять его как своего человека, я не буду его увольнять, — передал слова Ерёмина на встрече с редакцией источник «Медузы».

Как писал NEWS.ru, Ерёмину принадлежит новостной сайт «ФедералПресс», также он является основателем СМИ «УралПолит.ру».

О том, что издание может сменить владельца, сообщал «Коммерсант» в апреле 2020 года. Покупателем был назван управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. В марте владельцы «Ведомостей» заявили, что продадут издание Голубовичу и Николаю Зятькову. Исполняющим обязанности главного редактора газеты был назначен Андрей Шмаров, который раньше был гендиректором «Сноба». После этого в издании произошёл внутриредакционный конфликт. Коллектив заявил, что Шмаров запретил журналистам освещать некоторые темы. Они утверждали, что врио главреда хочет кардинально изменить редакционную политику газеты.