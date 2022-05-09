Главред Lenta.ru отказался комментировать антироссийские статьи на сайте

Владимир Тодоров / Фото Владимир Тодоров/Facebook

Главный редактор интернет-издания Lenta.ru Владимир Тодоров не стал комментировать появление на сайте антироссийских материалов утром 9 мая. С вопросом о статьях к нему обратились РИА Новости и RTVI. Накануне на сайте издания появились материалы с антироссийскими заголовками, подписанные именами журналистов Lenta.ru Егора Полякова и Александры Мирошниковой.

Сейчас не комментируем <...> Извините ещё раз, очень напряжённо, — ответил Тодоров на вопрос РИА Новости.

Сам Поляков в разговоре с изданием The Insider (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) подтвердил, что автором материалов является он и Мирошникова. Он также рассказал, что сейчас вместе с коллегой находится за пределами России.

Это никакой не «взлом хакеров», это моё и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось, — подчеркнул Поляков.

Главным мотивом своего поступка журналист назвал «совесть». Поляков также сообщил, что с ним «уже побеседовали» и предположил, что больше не является сотрудником Lenta.ru.

Утром 9 мая ряд СМИ сообщил, что сайт российского интернет-издания Lenta.ru был взломан хакерами. Отмечалось, что на главной странице интернет-ресурса появились новости, которые не были одобрены редакцией. Позже работа сайта была восстановлена.

В этот же день хакеры взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей, среди которых «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс. Вместо названия телепередач в них появились заявления, касающиеся военной операции на Украине.