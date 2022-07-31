Главный парад ВМФ в Петербурге завершился пролетом авиации Главный парад ВМФ в Петербурге завершился пролетом штурмовиков Су-25

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Противолодочные самолеты Ил-38 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, посвященный 326-й годовщине создания российского регулярного флота, завершился пролетом парадного строя самолетов, передает ТАСС. Всего в летной программе приняли участие 42 летательных аппарата. Ее завершили штурмовики Су-25, окрасившие небо в цвета государственного флага России.

Помимо них, над Петербургом и Ленинградской областью пролетели истребители Су-27, МиГ-29К, перехватчики МиГ-31, самолеты специального назначения Ту-154м и Ту-134а-4, стратегические противолодочные Ту-142, модернизированные противолодочные Ил-38Н, вертолеты Ка-31, Ка-27ПС, Ка-27ПЛ, Ми-8 и Ка-29ТБ, военно-транспортные самолеты Ан-72 и самолет-амфибия Бе-200.

В наземной части парада приняли участие военнослужащие частей Военно-морского флота и высших военно-морских учебных заведений, участники военно-патриотического движения «Юнармия», а также избранные воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Также в параде впервые принял участие женский экипаж. Девушки управляли катером «Евгений Колесников», который нес знамя первого в РФ морского гвардейского флотского экипажа, сформированного в 1810 году.

Парад принял главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин. Всего в парадном строю в Петербурге и Кронштадте прошли 36 кораблей и катеров, четыре подводные лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тысячи военнослужащих.