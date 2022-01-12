«Главное — рассказывать»: назван способ защититься от домашнего насилия

В первую очередь, чтобы защититься от домашнего насилия, нужно рассказать о нём, объяснила психолог Анастасия Вертинская «Невским Новостям». По её словам, склонных к агрессии людей это может остановить, так как они оглядываются на мнение знакомых. При этом важно вовремя прекращать отношения, если абьюзер продолжает насилие.

Мнение социума для них часто важно. Поэтому самая большая ошибка — это замалчивание ситуации. А женщины боятся и стыдятся рассказывать. Прежде всего, самое главное, рассказывать близким, родственникам и друзьям, — заявила Вертинская.

Она добавила, что на повторные избиения мужчин провоцирует безнаказанность и пресечь это важно законодательно, иначе не получится. Также, по словам психолога, пострадавшим нужна программа защиты.

Мы ничего сделать с этим не можем. Законодательно — защиты никакой. Далее есть какие-то психологические центры, куда женщина может обратиться уже после — в центры поддержки, но куда она пойдет? Что будет с ней дальше? Как выйти из подобных серьезных отношений? Вот такой комплексной поддержки в России, к сожалению, нет, — сказала Вертинская.

Правозащитник Никита Сорокин видит проблему также в отношении полицейских и нерешительности самих пострадавших.

Кто-то терпит, кто-то прощает, а кто-то вызывает полицию, и сотрудник заводит дело. Приходит муж и говорит: «Либо я дальше буду бить, либо ты забираешь заявление». Она идёт и забирает заявление, — проиллюстрировал он происходящее.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Маргарите Грачёвой, которой муж отрубил кисти рук. Отмечено, что сотрудники правоохранительных органов не рассматривали насилие в семье как причину для вмешательства, понятие «семейное насилие» отсутствует в российской правовой системе.