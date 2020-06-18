Глава РАЭК: отмена блокировки Telegram ставит всё на свои места

https://static.news.ru/photo/a231bb8a-b175-11ea-9e0a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Плуготаренко Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Telegram продолжал работать на протяжении нескольких лет, несмотря на блокировку, отмена запрета ставит всё на свои места, заявил глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Он напомнил, что в последнее время пользователи не испытывали никаких сложностей со скачиванием мессенджера и инициированием. Поэтому несколько лет люди использовали сервис, придерживаясь парадигмы «что не запрещено — разрешено, что удобно — пробивает себе дорогу само, что работает — достойно быть использованным».

При этом, отметил глава РАЭК, было эмоционально сложно понять «продолжение режима блокировки», так как все привыкли, что законы должны исполняться, а если наблюдается иное — значит что-то неправильно работает. По его словам, этот «рассинхрон» с реальным положением вещей «действительно тревожит».

Заставлял думать: как, собственно, можно объяснить гражданам и отрасли этот рассинхрон? Сейчас же, после «отмены блокировки», все встаёт на свои места. Сервис, который работал — продолжает работать. Ограничение, которое не работало — снимается, — подчеркнул Плуготаренко.

По его словам, Telegram является «самым гениальным мессенджером» и цифровым сервисом современности, а его разработчик Павел Дуров — одним из самых талантливых россиян, представивших миру ряд уникальных онлайн-продуктов, которым удалось «покорить» мировые рынки.

Глава РАЭК добавил, что в своё время Telegram смог кардинальным образом повлиять на коммуникации, доступность информации, бизнес-процессы и сделал большой вклад в цифровизацию офлайна, вплоть до госуправления. Сейчас мессенджер остаётся одним из самых эффективных онлайн-инструментов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению решение Роскомнадзора об отказе от блокировки мессенджера Telegram.

Роскомнадзор, который более двух лет безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, 18 июня заявил, что прекратит попытки заблокировать Telegram. При этом РКН принял это решение несмотря на то, что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. По словам осведомлённого источника, решение о разблокировке принято исходя из того, что администрация Telegram «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».

Весной 2020 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предложив прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов и только подорвала имидж государственных органов.

Основатель Telegram Павел Дуров в начале июня поприветствовал инициативу и заявил, что, несмотря на отказ предоставить российским спецслужбам доступ к ключам шифрования, администраторы сервиса сами активно борются с пропагандой терроризма и насилия.