Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав России не зафиксировал случаев передачи коронавируса от пациентов врачам, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

На сегодняшний день есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне, — цитирует министра ТАСС.

Распространение коронавируса в России ежедневно ускоряется. За минувшие сутки число заражённых в стране выросло на 228 и достигло 1264 человек, утроившись с начала недели. Инфицированные COVID-19 обнаружены в 62 регионах.

Как писал NEWS.ru, распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция стала мировой пандемией, за три месяца поразив более 600 тысяч человек почти во всех странах. Погибли 27,5 тысячи пациентов, выздоровели 135 тысяч.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях