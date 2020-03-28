https://static.news.ru/photo/882818cc-70e5-11ea-ae5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав России не зафиксировал случаев передачи коронавируса от пациентов врачам, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

На сегодняшний день есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне, — цитирует министра ТАСС.

Распространение коронавируса в России ежедневно ускоряется. За минувшие сутки число заражённых в стране выросло на 228 и достигло 1264 человек, утроившись с начала недели. Инфицированные COVID-19 обнаружены в 62 регионах.

Как писал NEWS.ru, распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция стала мировой пандемией, за три месяца поразив более 600 тысяч человек почти во всех странах. Погибли 27,5 тысячи пациентов, выздоровели 135 тысяч.