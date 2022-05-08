Глава Крыма назвал бесполезным диалог Киева и Москвы о статусе региона Глава Крыма Аксёнов назвал бесполезными переговоры Киева и Москвы по статусу региона

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Переговоры России и Украины по поводу статуса Крыма бесполезны, такое мнение выразил глава региона Сергей Аксёнов, сообщает РИА Новости. По его словам, полуостров является полноценным субъектом Российской Федерации, а вести переговоры с Киевом не имеет смысла, поскольку управление страной происходит из заграницы.

Моё личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры с Киевом бесполезны. Они управляемы полностью из-за рубежа, мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина. Это США, это НАТО, — рассказал он.

Глава республики также отметил, что число российских банков, желающих войти в Крым, заметно увеличилось, но будут ли на территории полуострова все большие компании, пока неизвестно.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сможет обсудить с Москвой вопрос о членстве страны в НАТО и статусе Крыма только после прекращения боевых действий на территории Украины. Он также добавил, что имеется большое количество вопросов для обсуждения, по которым стороны в данный момент не договорятся. Украинский лидер имел в виду в частности статус Луганской и Донецкой Народных Республик.

Позже Зеленский заявил, что Украина не может отдать свои территории. Однако он уточнил, что готов разговаривать не на основании российского ультиматума — он считает это «вопросом отношения» к его стране.

6 мая в министерстве иностранных дел России рассказали, что переговоры с Киевом находятся в стагнации. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев подчеркнул, что НАТО, выступающий на словах за скорейшее прекращение конфликта, делает всё возможное, чтобы этого не случилось.