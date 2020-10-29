Глава Еврейской автономии Гольдштейн заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/b0aa1696-19ec-11eb-a9ca-fa163e074e61_660.jpg Ростислав Гольдштейн Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заразился коронавирусом.

Если кто-нибудь ещё думает, что коронавирус — шутка, мировой заговор или коммерческий ход, вы глубоко заблуждаетесь. Это самое опасное и неизученное на сегодня заболевание, вызывающее серьёзные осложнения, — написал губернатор в Instagram.

Ближайшие две недели он будет исполнять свои обязанности в режиме самоизоляции.

Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй. Берегите себя и своих близких, — заключил Гольдштейн.

Губернатор ЕАО стал 18-м главой российского региона, заболевшим коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был диагностирован коронавирус, в конце августа сообщил, что вновь заразился этой инфекцией. В первый раз об инфицировании он рассказал в соцсетях 25 мая.

Весной COVID-19 также переболели главы Ленинградской области Александр Дрозденко и Республики Удмуртия Александр Бречалов. В июле стало известно о диагностировании COVID у губернатора Ямала Дмитрий Артюхова, в августе — у главы Калмыкии Бату Хасикова.