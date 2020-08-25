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Врачи поставили главе Тувы предварительный диагноз

10:59, 26 августа 2020
Фото: Chingis778/wikipedia.org

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который сообщал о своём повторном заражении коронавирусом, рассказал, что врачи поставили ему предварительный диагноз.

По его словам, сейчас он находится в Центральный военный клинический госпиталь имени в Москве.

Мне стало чуть полегче, диагноз пока с насторожённостью, пневмония, — рассказал он.

Глава Тувы также выразил всем благодарность за поддержку и попросил не беспокоиться за него.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был диагностирован коронавирус, сообщил, что вновь заразился этой инфекцией. В первый раз об инфицировании он рассказал в соцсетях 25 мая. Сейчас главу направили в Москву на дополнительное обследование. Самочувствие Кара-оола расценивается как стабильное. Всё необходимое лечение ему было оказано в Кызыле. В настоящий период глава региона работает в дистанционном режиме и держит на контроле особо важные вопросы. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Брокерт.

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