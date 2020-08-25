Врачи поставили главе Тувы предварительный диагноз

https://static.news.ru/photo/fd172246-e772-11ea-8f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chingis778/wikipedia.org

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который сообщал о своём повторном заражении коронавирусом, рассказал, что врачи поставили ему предварительный диагноз.

По его словам, сейчас он находится в Центральный военный клинический госпиталь имени в Москве.

Мне стало чуть полегче, диагноз пока с насторожённостью, пневмония, — рассказал он.

Глава Тувы также выразил всем благодарность за поддержку и попросил не беспокоиться за него.