Врачи поставили главе Тувы предварительный диагноз

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который сообщал о своём повторном заражении коронавирусом, рассказал, что врачи поставили ему предварительный диагноз.
По его словам, сейчас он находится в Центральный военный клинический госпиталь имени в Москве.
Мне стало чуть полегче, диагноз пока с насторожённостью, пневмония, — рассказал он.
Глава Тувы также выразил всем благодарность за поддержку и попросил не беспокоиться за него.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был диагностирован коронавирус, сообщил, что вновь заразился этой инфекцией. В первый раз об инфицировании он
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