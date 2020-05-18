Глава Дагестана извинился перед жителями за карантин

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Пациентка больницы № 12 Новосибирска рассказала о нехватке защитных костюмов у медицинских работников, в связи с чем одноразовые средства защиты приходится стирать. Кроме того, врачи вместо бахил приклеивают мусорные мешки к ногам скотчем.

Местный Минздрав подтвердил, что медики использую полиэтиленовые пакеты, передаёт РИА Новости. Однако в ведомстве отрицают недостаток средств защиты: по его данным, в больнице есть 1200 костюмов инфекциониста. Конструкция бахил такова,...