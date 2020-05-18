Глава Дагестана извинился перед жителями за карантин

Без ограничений невозможно победить коронавирус, заявил глава Республики Дагестан Владимир Васильев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Он принёс жителям извинения за запреты.
Также политик поблагодарил граждан за соблюдение новых правил. Он отметил, что необходимость самоизоляции подтверждает практика,
Хочу одновременно извиниться перед вами за эти ограничения, но иначе нам болезнь не одолеть. И это показывает практика, — подчеркнул региональный глава.
Ранее NEWS.ru писал, что профессор РУДН Ирина Карабулатова, уже год из-за проблем со здоровьем прикованная к постели, была оштрафована на 4000 рублей за нарушение режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Причиной денежного взыскания с преподавателя стало отсутствие приложения «Социальный мониторинг».
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