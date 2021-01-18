Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальном потеплении

https://static.news.ru/photo/b41ad23a-59f6-11eb-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress

После лютых крещенских морозов с температурой до −28 градусов в столицу придёт резкое потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что погоду, которая установится в европейской части России, можно назвать аномальной.

Тепло придёт с западным средиземноморским ветром с юга Европы в центр Европейской России.

Это приведёт к тому, что в четверг температура будет меняться на 12–13 градусов в течение дня. Уже к вечеру в четверг температурный фон составит −2–4, — отметил Вильфанд.

К концу рабочей недели он прогнозирует оттепельную погоду, а в субботу — до −2–3 градусов. В итоге температура установится на 10 градусов выше климатической нормы, пишет РИА Новости.

При этом аномальные холода будут держаться в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири. Там будет на 12–16 градусов холоднее, чем обычно в это время года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тёплый воздух с Атлантики, который принесёт потепление в Центральную Россию, начнёт поступать 21 января. А уже 22-го числа в столице может быть до 4 градусов тепла, и весь выпавший на крещенские морозы снег начнёт таять.