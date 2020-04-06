Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе

Генпрокуратура России выявила ряд новых фейков, связанных с темой коронавируса, и просит Роспотребнадзор ограничить доступ к интернет-ресурсам.
Как
Также в соцсети «ВКонтакте» появился материал про документы, которые разрешают свободное передвижение по Татарстану. Автор фейка утверждает, что «всё законно и легально».
Другое видео сообщает о закрытии въезда и выезда из Чебоксар и введении спецпропусков со штрафом до 70 тысяч рублей за нарушение. Администрация города эту информацию опровергла.
Ранее NEWS.ru писал, что жителя Югры могут оштрафовать на 100 тысяч рублей за фейк о коронавирусе. В группе местных жителей в популярном мессенджере появилась информация, что у одного из жителей посёлка Мортка подтвердилось подозрение на коронавирус. Сведения распространил 29-летний мужчина, уроженец соседнего села Куминский.
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