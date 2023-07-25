Гендиректором «дочки» Danone в России стал племянник Кадырова Гендиректором российской группы Danone стал зампред правительства Чечни Якуб Закриев

Фото: chechen.er.ru

Якуб Закриев

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, заместитель председателя правительства региона Якуб Закриев возглавил ключевую «дочку» Danone в России, говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Речь идет о подмосковной компании «Данон Трейд».

Согласно данным базы, должность Закриев получил 24 июля 2023 года.

Ранее Закриев стал генеральным директором «Данон Россия». До этого главой компании был голландец Каппетти Чарли Виктор Хенрикус.

Президент России Владимир Путин 16 июля перевел долю Danone во временное управление Росимущества. Ведомству перешли 83 292 493 обыкновенные акции «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд». Также под временное управление Росимущества перешла доля пивоваренной компании «Балтика».

До этого, 10 июля, пресс-служба Danon сообщила, что компания представит продукцию международного бренда «Активиа» на российском рынке под новым названием «АктиБио». При этом изменения затронут только название и дизайн упаковки.

В апреле СМИ сообщали, что французский производитель йогуртов может переименовать «Активию» в «Давай полегче», а «Актимель» — во «Вкусно. Полезно. По рукам». Незадолго до этого в Danone рассказали, что рассматривают варианты, позволяющие сделать международные бренды Activia, Alpro и Actimel более релевантными для российского рынка.