Danone может переименовать «Активиа» в «Давай полегче» Mash: Danone может переименовать «Активиа» и «Актимель» в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Danone может сохранить бизнес в России и при этом не выглядеть плохо в глазах Запада, пишет Telegram-канал Mash. По информации журналистов, для этого фирма собирается переименовать свои «Активиа» и «Актимель» в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам».

Сотрудники говорят: как бы руководство французской компании ни хотело уйти с рынка, как IKEA, продукцию просто так не убрать. Потому что все производство в РФ. Первым аналогом было «Простоквашино», которое сменило марку Danone. Теперь хотят провернуть то же самое с другой кисломолочкой, — передают авторы канала.

Исходя из информации от источника, смена новых продуктов локальных линеек может произойти в течение ближайших месяцев.

В прошлом октябре стало известно, что Danone, присутствующий на российском рынке с 1992 года, собирается передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. При этом речь не шла о бизнесе по производству детского питания на заводе «Истра — Нутриция». Это бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш». Отмечалось, что компания может передать активы местному менеджменту.

Ранее выяснилось, что компания, выпускающая молочную продукцию, откажется от международных брендов в России (Activia, Alpro, Actimel и Danone). Представители самой фирмы подтвердили, что сейчас идет поиск вариантов, как указанные бренды можно сделать более релевантными для локального рынка.