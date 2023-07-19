Глава Минсельхоза Чечни Якуб Закриев возглавил «Данон Россия»

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Министр сельского хозяйства Чечни и вице-премьер региона Якуб Закриев стал генеральным директором «Данон Россия», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Ранее главой компании был Каппетти Чарли Виктор Хенрикус.

Руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, должность — генеральный директор, — говорится в данных.

Президент России Владимир Путин 16 июля перевел долю Danone во временное управление Росимущества. Ведомству перешли 83 292 493 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд». Также под временное управление Росимущества перешла доля пивоваренной компании «Балтика».

Ранее Минфин расширил перечень офшорных зон до 91 страны. Указ вступил в силу с 1 июля 2023 года. Ранее в список входили 42 страны, он был утвержден в 2007 году. В новую редакцию ведомство добавило страны Европейского союза, Украину, Швейцарию, Великобританию, США, Японию, Канаду, Республику Корея, Сингапур, Австралию, Тайвань, Новую Зеландию, Норвегию и другие. Нововведения, как считает юрист Линда Куркулите, окажут влияние на бизнес.