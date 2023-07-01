Минфин РФ вдвое расширил перечень офшорных зон Минфин РФ расширил перечень офшорных зон до 91 страны

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минфин расширил перечень офшорных зон до 91 страны. Соответствующий приказ вступил в силу с 1 июля. Ранее в перечень входило 42 страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущий перечень офшорных зон был утвержден в 2007 году. В новую редакцию были добавлены страны Евросоюза, Украина, Великобритания. Швейцария, США, Канада, Япония, Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия. Новая Зеландия. Норвегия и другие.

По словам юриста Линды Куркулите, подобное расширение в первую очередь окажет влияние на бизнес.

Расширение списка повлияет в первую очередь на налоговую нагрузку бизнеса, в составе группы компаний которых есть иностранные компании, в особенности холдинговые и субхолдинговые компании, — сказала юрист.

Ранее статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал, что самыми популярными странами для отмывания преступных средств являются Испания, Великобритания, Латвия, Нидерланды, а также ряд офшорных юрисдикций. Он отметил, что эти страны в последнее время отказываются сотрудничать с российской финансовой разведкой.