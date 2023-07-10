«Активию» в России переименуют Danone переименует «Активию» для России в «АктиБио»

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Danone представит продукцию международного бренда «Активиа» на российском рынке под новым названием «АктиБио», сообщается на сайте компании. В пресс-службе подчеркнули, что изменения затронут только название и дизайн упаковки.

Продукция под брендом «АктиБио» будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях. В составе продуктов «АктиБио» используется тот же эксклюзивный пробиотический штамм бифидобактерий Bifidobacterium animalis ssp. Lactis CNCMI2494 в неизменном количестве 3,4*107 KOE/г, достаточном для оказания положительного эффекта на организм, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что локализация бренда позволит возобновить инвестиции в развитие и поддержку выпуска молочной продукции в России.

В апреле СМИ сообщали, что французский производитель йогуртов может переименовать «Активию» в «Давай полегче», а «Актимель» — во «Вкусно. Полезно. По рукам». Незадолго до этого в Danone рассказали, что рассматривают варианты, чтобы сделать международные бренды Activia, Alpro и Actimel более релевантными для российского рынка. В октябре 2022 года стало известно о планах Danone передать контроль над российским бизнесом местному менеджменту.

Ранее сообщалось, что иностранные бренды, прекратившие деятельность в России после начала СВО, потеряли около $2 млрд. Самые ощутимые потери понесли шведская компания H&M, испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA.