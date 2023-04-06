Покинувшие Россию иностранные компании потеряли $2 млрд

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Иностранные бренды, которые остановили бизнес в России с начала СВО, потеряли примерно $2 млрд, пишет «Коммерсант», приводя данные от консультантов. В целом уход из РФ на глобальный бизнес сетей не повлиял, отмечает издание. Это объясняется тем, что эти компании обеспечивали всего 3–5% общей выручки.

Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более $1 млрд, — говорится в материале.

Как указывает издание, с определенными трудностями столкнулись бренды, которые не объявили об уходе, но чьи магазины в России остаются закрытыми более года. Из числа таких компаний заметные убытки может нести японская Uniqlo. Журналисты пишут, что в последние годы продажи этой фирмы показывали рост.

По словам советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, российский рынок для многих ушедших компаний не является приоритетным. Этим эксперт и объяснил принятие многих радикальных решений.

Ранее американская Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка». Сумма сделки оценивается в 2,5–3 млрд рублей. Российской «Черноголовке» перейдут бренды «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок.