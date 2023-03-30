Американская Kraft Heinz продала часть бизнеса в России Kraft Heinz продала бизнес по производству детского питания в России ГК «Черноголовка»

Фото: Richard B. Levine / imago stock&people / Global Look Press

Американская Kraft Heinz договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо гендиректора компании в России и СНГ Мэри Гукасян партнерам. Отмечается, что сумма сделки оценивается в 2,5–3 млрд рублей. Российской «Черноголовке» перейдут бренды «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок.

Продажа бизнеса детского питания в России позволит Kraft Heinz сфокусироваться на развитии основных категорий — кетчупов и соусов. Компания продолжает выпускать эти продукты на заводе в Ленинградской области, а также продавать товары под брендами Heinz и «Пикадор» в России и странах ближнего зарубежья, — сказано в письме Гукасян.

В сделку включены два предприятия в Георгиевске и Иваново, а закрыть ее планируется летом 2023 года после ее утверждения регуляторами.

Ранее стало известно, что Leroy Merlin намерена продать все свои магазины в России, однако директор по внешним связям Leroy Merlin Russia Лола Сатторова заявила NEWS.ru, что все точки продолжат работу в обычном режиме, сотрудники и обязательства перед партнерами будут сохранены. Позднее она добавила, что принятое французской компанией — владельцем сети Adeo решение было «тяжелым». По ее словам, руководство Adeo пока объявило о намерении передать бизнес в РФ местному менеджменту.