Финансовый эксперт предложил способ усилить экономику России Финансовый эксперт Гамза предложил использовать западные активы для инвестиций в экономику РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне, российской экономике нужны инвестиции в производство, считает председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Владимир Гамза. Как отметил он в беседе с «Царьградом», в ответ на западные угрозы забрать замороженные российские активы наша страна могла бы дать симметричный ответ, начав использовать для инвестиций в свою экономику финансовые средства, пришедшие из Европы и США, общий объем которых приблизительно равен сумме, находящейся за рубежом.

Принимая такое решение, ЕС рискует, что мы поступим ровно симметрично, используя все их финансовые активы, чтобы зарабатывать здесь, а не платить им дивиденды, — сказал эксперт.

Общие объемы средств на счетах нерезидентов типа «С» составляют сегодня, по экспертным оценкам, 1,5 трлн рублей. Эти деньги фактически просто лежат на банковских счетах, подчеркнул экономист. Он предположил, что их можно было бы направить на инвестирование реального сектора экономики и проектного финансирования.

По словам завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. М.В. Ломоносова доктора экономических наук Елены Ведуты, на эти средства нерезидентов можно было бы закупить необходимое оборудование и сырье для развития реального сектора экономики.

Чтобы они заработали, надо чтобы в течение этого года производились соответствующие дополнительные мощности, дополнительное сырье. <...> Это и есть реальные инвестиции. А от того, что мы будем просто деньги кидать по принципу Буратино, надеясь, что вырастет золотое дерево, ничего не изменится, —заявила экономист.

По ее словам, эта сложная системная задача имеет решение. Для этого необходим возврат к стратегическому государственному экономическому планированию.

Ранее Елена Ведута заявила, что передача Украине российских валютных активов, заблокированных в Европе, и их использование для получения сверхприбыли выльется для Запада в инфляцию. Экономист отметила, что эти активы являются «пустотой», так как в действительности ничем не обеспечены.