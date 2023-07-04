«Выльется в инфляцию»: экономист об использовании Западом активов России Экономист Ведута предрекла Западу инфляцию при передаче российских активов Украине

Фото: Lu Yang/XinHua/Global Look Press

Передача российских валютных активов, заблокированных в Европе, Украине и их использование для получения сверхприбыли выльется для Запада в инфляцию, считает завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута. Комментируя ситуацию «Царьграду», экономист отметила, что эти активы являются «пустотой», так как в действительности ничем не обеспечены.

Те наши активы в валюте, которые в США и ЕС блокируют, это, по сути, пустота, которую они сами же и нарисовали. Ну, хорошо, допустим, Вашингтон и Брюссель дадут эти деньги Украине... Но это выльется только в инфляцию, — подчеркнула Ведута.

По словам экономиста, Западу в первую очередь следует задуматься, каким образом материально обеспечить выпуск этих денежных средств. Эксперт выразила мнение, что сейчас заблокированные валютные активы представляют собой фиктивный капитал. Ведута уточнила, что деньги, которые направляются на Украину, ничем не подкреплены и не помогут государству восстановиться после завершения конфликта. Она добавила, что Россия может таким же образом поступить с европейскими активами, оставшимися в стране, заблокировав их.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо ранее заявил, что Евросоюз собирается направить сверхприбыль от использования замороженных российских активов на помощь Украине. По его словам, в Брюсселе рассчитывают, что на этом за год смогут зарабатывать не менее €3 млрд.