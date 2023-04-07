Danone откажется от брендов Activia, Alpro, Actimel в России

Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Французская компания Danone, выпускающая молочную продукцию, откажется от международных брендов в России (Activia, Alpro, Actimel и Danone), пишут «Известия», ссылаясь на источник на рынке. Представители самой фирмы подтвердили, что сейчас идет поиск вариантов того, как указанные бренды можно сделать более релевантными для локального рынка.

Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка, — рассказали в «Danone Россия».

До этого в Сети появилась информация о том, что компания может использовать локальные имена для товаров, которые реализуются под основными марками. Предполагалось, что йогурты, творожные десерты и не только могут попасть на прилавки под брендом «Простоквашино».

В прошлом октябре стало известно, что Danone, присутствующий на российском рынке с 1992 года, собирается передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. При этом речь не шла о бизнесе по производству детского питания на заводе «Истра — Нутриция». Это бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш». Отмечалось, что компания может передать активы местному менеджменту.

Ранее стало известно, что иностранные бренды, которые остановили бизнес в России с начала СВО, потеряли примерно $2 млрд. В целом уход из РФ на глобальный бизнес сетей не повлиял, отмечает издание. Это объясняется тем, что эти компании обеспечивали всего 3–5% общей выручки.