Baza: «Газпром-Медиа» готовится к блокировке YouTube Baza: «Газпром-Медиа» перестал публиковать контент на YouTube

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look press

Аккаунты каналов «Матч ТВ», ТНТ и «Пятница!» на YouTube почти не обновляются последнюю неделю, хотя контент на Rutube продолжает появляться, передает Telegram-канал Baza. Как сообщает канал со ссылкой на источники, такие действия обусловлены распоряжением гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Александра Жарова. Журналисты Baza предполагают, что таким образом холдинг стремится сыграть на опережение перед тем, как площадку могут закрыть в России.

Источники Telegram-канала утверждают, что вопрос с дальнейшей судьбой аккаунтов федеральных каналов будет решаться на сегодняшнем совещании в офисе компании.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев еще в конце сентября заявлял, что у властей нет планов по блокировке YouTube. Он сообщал, что сервис является лидером в стране по объему потребляемого трафика.

В конце октября глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов тоже выступал против блокировки сервиса. По его словам это решение нецелесообразно. За закрытие площадки высказывался бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер».