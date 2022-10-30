В Совфеде оценили призывы Пригожина ограничить доступ к YouTube Сенатор Климов: блокировать YouТube в России пока не стоит

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Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в настоящий момент блокировать YouTube на территории России нецелесообразно. В беседе с «Подъемом» он подчеркнул, что прежде чем идти на этот шаг, необходимо создать в стране альтернативные площадки, однако на сегодняшний день их развитие идет не лучшим образом. Таким образом сенатор ответил на обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина.

Я считал и считаю, что нам необходимо очень быстро и качественно подготовить альтернативные площадки. Мы этим занимаемся, но не очень хорошо. А когда мы говорим о блокировке YouTube, то она заденет миллионы наших людей, которые связаны с этой площадкой. Я не сторонник YouTube уж точно. Но от экстренной блокировки будут не только плюсы, — сказал Климов.

По его словам, блокировка YouTube в России не принесет пользы, поскольку существует множество способов обходить подобные ограничения.

Ранее «Конкорд» Пригожина обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой ограничить доступ к YouTube на территории РФ. В пресс-службе компании отметили, что видеохостинг используется для распространения фейков о Вооруженных силах РФ, а также органов государственной власти и управления.

Кроме этого, компания Пригожина предложила Генпрокуратуре рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, которая является главным акционером YouTube. В «Конкорде» считают, что она распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности и безопасности России.