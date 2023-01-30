Газманов получил 17 млн рублей на создание базы патриотических песен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олег Газманов

Российский композитор и певец Олег Газманов получил 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен, следует из информации, опубликованной на сайте Президентского фонда культурных инициатив. В пояснительных документах говорится, что одной из главных задач проекта является «создание активного сообщества, которое объединит творческий потенциал авторов и исполнителей и будет способствовать созданию новых ярких творческих произведений».

У нас категорически не хватает духоподъемных песен, ну сколько можно этого гламура? И вот сейчас весь народ это видит, и это необходимо всей стране. Но музыкальные каналы, музыкальные программы, радиостанции так заточены, что те, кто этот контент пишет, они практически не имеют возможности его показать, — сказал Газманов.

В рамках проекта должен быть создан интернет-портала «Родники». Кроме того, запланировано проведение конкурсного отбора лучших песен членами жюри для участия в итоговом гала-концерте и проведение самого мероприятия с трансляцией на портале проекта. Средства также потратят на организацию голосования аудитории и подведение итогов проекта-2022–2023.

В конце декабря руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что в настоящее время в России космополитизм широко проявляется среди граждан в возрасте 18–24 лет. Он назвал проявление космополитизма у молодых людей проблемой, но отметил, что у подростков 14–17 лет подобные взгляды распространены уже гораздо меньше.