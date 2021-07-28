Глава ВЦИОМа раскрыл, как на самом деле россияне относятся к Байдену

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров назвал истинное отношение россиян к американскому президенту. По словам социолога, прошедший в июне саммит Путина и Байдена никак не повлиял на отношение россиян к новой администрации Белого дома, пишут «Известия».

Сам факт переговоров был воспринят в позитивном ключе, показывают исследования. Россияне уверены, что общаться лучше, чем воевать.

Но никаких публичных решений, которые бы людям показали, что всё, мы идём к восстановлению отношений, не прозвучало. Так что состояние сегодня скорее напоминает «ни войны, ни мира», — пояснил глава ВЦИОМа.

Эксперт добавил, что Россия и США продолжают пока присматриваться друг к другу и не делают лишних движений, а люди наблюдают за политиками и не меняют никаких оценок.

Что касается предыдущей администрации США, опросы показали, что надежды россиян на Трампа не оправдались. Популярность экс-президента США начала снижаться уже в 2018 году, когда стало понятно, что никакой разрядки не получится.

Именно при Трампе много новых санкций было введено. Так что надежды на него не оправдались. Не было особых иллюзий и по поводу Байдена, — пояснил позицию россиян социолог.

Ранее МИД объяснил нелюбовь Запада к России. Наша страна проводит независимую политику и развеяла иллюзии о том, как РФ будет развиваться после распада СССР. Именно поэтому на Западе не любят Россию.