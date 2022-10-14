Денис Бочаров

«Гармония равновесия». Фестиваль «Золотая черепаха» открылся в Москве В этом году в фестивале, входящем в тройку главных мировых конкурсов фотографий дикой природы, приняли участие фотографы из 111 стран мира

14 октября 2022 в 17:30

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.