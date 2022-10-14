Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
XVI Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» открылся в Выставочном зале Западного крыла Новой Третьяковки. Это крупнейший образовательный, эколого-научный проект, который дает возможность узнать о красоте мира дикой природы, с многолетней историей, входит в тройку главных мировых конкурсов фотографий дикой природы. За 16 лет работы фестиваль объединил более 29 000 фотографов из 152 стран мира. Фестиваль в простой и доступной форме показывает красоту природы, способствует пониманию неразрывной связи человеческого сообщества с окружающим миром.
На площади более 3000 кв.м. представлено 425 работ — финалистов творческого конкурса дикой природы, в 2022-м в конкурсе приняли участие 4252 автора из 111 стран мира. В оформлении впервые за 16-летнюю историю фестиваля используются современные цифровые технологии, которые создают эффект погружения в мир дикой природы.
По словам президента фестиваля «Золотая черепаха» Андрея Сухинина, в современном мире, где все стремительно меняется, «очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности».
А именно — духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру. И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия, — подчеркивает Андрей Сухинин.
Школьников ждут, помимо увлекательных бесплатных экскурсионных программ, также вовлечение в историю фотосъемки. Для широкого круга посетителей — кинопоказы фильмов, мастер-классы, лектории, творческие встречи с известными фотографами дикой природы, путешественниками, представителями заповедников и национальных парков России. Любителей дикой природы заинтересует образовательный цикл тематических мероприятий, посвященных особо охраняемым природным территориям России.
Для зрителей, которых волнует тема сохранения окружающей среды и разумного потребления, предусмотрена специальная образовательная программа об основах экологического поведения и рационального использования природных ресурсов.
Фестиваль «Золотая Черепаха» проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Москвы, Росзаповедцентра, АНО «Россия — страна возможностей».
Выставка будет работать до 20 ноября во все дни недели, кроме понедельника (выходной) по адресу: Москва, ул. Крымский Вал, 10, Западное крыло Новой Третьяковки
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Валдис Пельш во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Валдис Пельш во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Фестиваля Андрей Сухинин и Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Фестиваля Андрей Сухинин и Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во время открытия выставки «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке.