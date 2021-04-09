ФСО изменила правила посещения Кремля

https://static.news.ru/photo/e6b22baa-9a04-11eb-8c16-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Федеральная служба охраны (ФСО) опубликовала изменённые правила посещения Московского Кремля. Соответствующий приказ за подписью директора ФСО Дмитрия Кочнева размещён на официальном портале правовой информации.

Новое распоряжение отменило действие предыдущих требований, ранее обновлявшихся четырежды, а в последний раз в 2012 году. Полный перечень занял девять страниц, к нему приложили подробную схему территории с необходимыми обозначениями.

Утверждена возможность прохода с небольшими прогулочными рюкзаками, с прозрачными пластиковыми ёмкостями с питьевой водой, неалкогольными напитками, продуктами питания в прозрачной упаковке до одного килограмма, включая детское питание, — рассказал в разговоре с ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

Для гостей Кремля открыли туристическую зону «Новый сквер» и археологические окна на Ивановской площади. Они станут доступны в летний период и на зимних школьных каникулах. Также разрешили выходить через Спасскую башню, предусмотрели возможность передвижения в колясках для маломобильных граждан и с собаками-поводырями при наличии медицинских справок. Остался без изменений график посещений Кремля — с 10:00 до 17:00 мск.

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