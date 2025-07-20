Фруктовый салат с йогуртом — сделай вкусняшку без заморочек и хлопот

Фруктовый салат с йогуртом — это идеальный вариант для тех, кто любит легкие, полезные и красивые десерты без долгих приготовлений. Не нужно строго соблюдать рецептуру — берите любые сезонные фрукты, которые есть дома, и добавляйте йогурт по вкусу.
Чаще всего я начинаю с банана, яблока и апельсина, а дальше — по вдохновению: клубника, виноград, нектарин или даже черешня. Йогурт можно выбрать любой — ванильный, с ягодами или натуральный, если хотите меньше сахара.
Готовится салат всего за 10 минут, и это отличный способ побаловать себя и гостей без лишней суеты.
Ингредиенты на 4 порции
- Апельсин — 300 г
- Яблоко — 250 г
- Банан — 200 г
- Нектарин — 200 г
- Виноград — 120 г
- Йогурт — 150 г
- Мята — по желанию
Как приготовить фруктовый салат с йогуртом
Шаг 1
Подготовьте фрукты: снимите кожуру с апельсина, удалите косточки и перегородки, нарежьте кубиками.
Шаг 2
Разрежьте виноград пополам, если он крупный, либо оставьте целым.
Шаг 3
Нарежьте кубиками нектарин, банан и яблоко. Мяту измельчите, оставив пару листиков для украшения.
Шаг 4
Сложите все фрукты в миску и аккуратно перемешайте. Отложите немного фруктов для декора.
Шаг 5
Равномерно полейте салат йогуртом, посыпьте сверху отложенными фруктами и мятой.
Если любите кислинку — выбирайте йогурт с ягодными добавками или сбрызните лимонным соком. Для сладости можно добавить мёд.
Шаг 6
Подавайте салат сразу — он быстро становится водянистым, но это не помешает насладиться его свежестью и вкусом.
Этот салат — отличное решение для быстрого перекуса или лёгкого десерта. Попробуйте, и он точно станет одним из ваших любимых рецептов!
Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом нежных печеночных котлет, которые просто тают во рту. Они получаются настолько воздушными, что даже те, кто не любит печень, просят добавки!