Фруктовый салат с йогуртом — сделай вкусняшку без заморочек и хлопот

Фруктовый салат с йогуртом — сделай вкусняшку без заморочек и хлопот

Фруктовый салат с йогуртом — это идеальный вариант для тех, кто любит легкие, полезные и красивые десерты без долгих приготовлений. Не нужно строго соблюдать рецептуру — берите любые сезонные фрукты, которые есть дома, и добавляйте йогурт по вкусу.

Чаще всего я начинаю с банана, яблока и апельсина, а дальше — по вдохновению: клубника, виноград, нектарин или даже черешня. Йогурт можно выбрать любой — ванильный, с ягодами или натуральный, если хотите меньше сахара.

Готовится салат всего за 10 минут, и это отличный способ побаловать себя и гостей без лишней суеты.

Ингредиенты на 4 порции

Апельсин — 300 г

Яблоко — 250 г

Банан — 200 г

Нектарин — 200 г

Виноград — 120 г

Йогурт — 150 г

Мята — по желанию

Как приготовить фруктовый салат с йогуртом

Шаг 1

Подготовьте фрукты: снимите кожуру с апельсина, удалите косточки и перегородки, нарежьте кубиками.

Шаг 2

Разрежьте виноград пополам, если он крупный, либо оставьте целым.

Шаг 3

Нарежьте кубиками нектарин, банан и яблоко. Мяту измельчите, оставив пару листиков для украшения.

Шаг 4

Сложите все фрукты в миску и аккуратно перемешайте. Отложите немного фруктов для декора.

Шаг 5

Равномерно полейте салат йогуртом, посыпьте сверху отложенными фруктами и мятой.

Если любите кислинку — выбирайте йогурт с ягодными добавками или сбрызните лимонным соком. Для сладости можно добавить мёд.

Шаг 6

Подавайте салат сразу — он быстро становится водянистым, но это не помешает насладиться его свежестью и вкусом.

Этот салат — отличное решение для быстрого перекуса или лёгкого десерта. Попробуйте, и он точно станет одним из ваших любимых рецептов!

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