Фрикадельки из IKEA выставили на продажу за 17 тысяч рублей

Набор фрикаделек из IKEA выставили на продажу за 17 тысяч рублей в Свердловской области, сообщает издание «ФедералПресс». После того как сеть магазинов по продаже мебели и товаров для дома IKEA приостановила работу в России, граждане стали распродавать её продукцию.

Лимитированный и дефицитный товар, — отмечается в описании фрикаделек в объявлении на «Авито».

Продавец добавил, что 4 марта в России была произведена «пoлная дeфpикaдeлeфикaция» и торг неуместен.

Ранее IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Компания останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи в магазинах, в том числе и онлайн. Поводом для этого стала военная операция России на Украине и серьёзные нарушения в цепочке поставок из-за санкций против РФ.

Как пояснил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, IKEA не уходит из РФ навсегда, а только отправила сотрудников на оплачиваемые трёхмесячные каникулы. Эксперт подчеркнул, что в РФ около 40% мебели иностранного производства и на IKEA приходится «совсем немного», несмотря на агрессивную рекламу и наличие собственной аудитории. По его словам, дефицита мебели в РФ в сложившихся условиях не ожидается.