ФПА призвала адвокатов по делу Ефремова вспомнить о профессиональной этике

https://static.news.ru/photo/81e40f06-b5c4-11ea-be1c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов и Эльман Пашаев Фото: АГН «Москва»

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ выступил с обращением в связи с делом актёра Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы. Профессиональное сообщество призвало представителей виновника и жертвы аварии, а также сторонних юристов, комментирующих происходящее, не нарушать базовые принципы профессии.

Сторонам рекомендовано воздержаться от публичных высказываний и выступлений, которые можно расценить как разглашение адвокатской тайны и самопиар, пишет «Коммерсант». Это относится как к адвокату Ефремова Эльману Пашаеву, так и к Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевшей стороны.

Указанные адвокаты активно выступают в средствах массовой информации в связи с данным происшествием: дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу. При этом они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре. Наряду с этим ряд других адвокатов, не участвующих в указанном уголовном деле, дают публичные комментарии о его обстоятельствах, рекомендации по осуществлению защиты или представлению интересов потерпевших, — говорится в заявлении Совета.

Пашаев и Добровинский согласились с мнением ФПА, но отметили, что адресовано обращение не им, а юристам, которые комментируют ход дела, не принимая в нём непосредственного участия. Адвокат Ефремова отметил, что с тех пор, как согласился защищать актёра, не участвовал ни в каких передачах и шоу, лишь отвечает на звонки журналистов, комментируя ситуацию коротко и по делу. Добровинский же заявил, что все его выступления и заявления согласованы с его доверителями, поэтому никаких нарушений он не допускает.

Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы 8 июня.На своём Jeep Grand Cherokee, он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сейчас он помещён под домашний арест.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат актёра Михаила Ефремова рассказал о ходе расследования дела артиста. По его словам, оно может поступить в суд в августе. В настоящее время продолжается расследование, которое должно завершиться через две-три недели. Затем материалы дадут сторонам для ознакомления, а потом направят в прокуратуру