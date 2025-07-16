Форель в аэрогриле: так вкусно, что бабушка бы не одобрила

Форель в аэрогриле: так вкусно, что бабушка бы не одобрила

Если хотите удивить себя и близких по-настоящему сочной рыбой — попробуйте приготовить форель в аэрогриле. Без лишнего масла, без фольги и без запаха на кухне. Только чистый вкус нежной рыбы с золотистой корочкой. Проверенный способ, который выручит даже новичка.

Почему именно аэрогриль? Здесь не нужно поливать маслом или следить за жаром — рыба сама запекается до готовности, оставаясь сочной внутри. Поддон лишь слегка смажьте, чтобы ничего не прилипло — больше масла не понадобится.

Что понадобится:

форель речная — 1 шт. (около 400 г);

приправа универсальная — 4 щепотки;

соль — 2 щепотки;

черный молотый перец — 2 щепотки;

растительное масло — 1 ч. л.

Как готовить:

Подготовьте рыбу — выпотрошите и промойте. По желанию можно удалить чешую. Промокните бумажными салфетками насухо. Разрежьте тушку по пузу и аккуратно раскройте как книжку, разрезав по хребту. Посолите, поперчите и равномерно присыпьте приправой. Специи слегка вотрите. Можно заранее замариновать на 30–60 минут в лимонном соке или соевом соусе — но это необязательно. Поддон аэрогриля смажьте маслом. Выложите рыбу кожей вниз. Установите температуру 180 °C и запекайте 15–20 минут (ориентируйтесь на размер тушки и мощность аэрогриля). Через 15 минут проверьте готовность — мякоть должна стать матовой и легко отделяться от костей. Подавайте горячей — с салатом, свежими овощами, любимыми соусами и хлебом.

Этот рецепт точно зайдет тем, кто ценит натуральный вкус рыбы и легкие блюда без «тяжелых» жиров. Попробуйте — и захочется повторить.

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