Форель в аэрогриле: так вкусно, что бабушка бы не одобрила

Если хотите удивить себя и близких по-настоящему сочной рыбой — попробуйте приготовить форель в аэрогриле. Без лишнего масла, без фольги и без запаха на кухне. Только чистый вкус нежной рыбы с золотистой корочкой. Проверенный способ, который выручит даже новичка.
Почему именно аэрогриль? Здесь не нужно поливать маслом или следить за жаром — рыба сама запекается до готовности, оставаясь сочной внутри. Поддон лишь слегка смажьте, чтобы ничего не прилипло — больше масла не понадобится.
Что понадобится:
- форель речная — 1 шт. (около 400 г);
- приправа универсальная — 4 щепотки;
- соль — 2 щепотки;
- черный молотый перец — 2 щепотки;
- растительное масло — 1 ч. л.
Как готовить:
- Подготовьте рыбу — выпотрошите и промойте. По желанию можно удалить чешую. Промокните бумажными салфетками насухо.
- Разрежьте тушку по пузу и аккуратно раскройте как книжку, разрезав по хребту.
- Посолите, поперчите и равномерно присыпьте приправой. Специи слегка вотрите. Можно заранее замариновать на 30–60 минут в лимонном соке или соевом соусе — но это необязательно.
- Поддон аэрогриля смажьте маслом. Выложите рыбу кожей вниз.
- Установите температуру 180 °C и запекайте 15–20 минут (ориентируйтесь на размер тушки и мощность аэрогриля). Через 15 минут проверьте готовность — мякоть должна стать матовой и легко отделяться от костей.
- Подавайте горячей — с салатом, свежими овощами, любимыми соусами и хлебом.
Этот рецепт точно зайдет тем, кто ценит натуральный вкус рыбы и легкие блюда без «тяжелых» жиров. Попробуйте — и захочется повторить.
Иногда хочется чего-то особенного, но без долгой готовки. Этот рецепт — идеальное решение: знакомый вкус бефстроганова в удобном формате!