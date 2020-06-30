ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ

https://static.news.ru/photo/60a73180-baae-11ea-83d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Фонд «Общественное мнение» опубликовал данные о том, сколько человек поддержали поправки в Конституцию.

Согласно информации экзитпола, к 29 июня за изменения высказались 78,2% россиян. Против проголосовали 21,2% граждан. Ещё 0,6% испортили бюллетень, а 26,6% — отказались отвечать на соответствующий вопрос.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

Как писал NEWS.ru, Центральная избирательная комиссия оценила явку россиян на голосование по поправкам в Конституцию позитивно. Она составила 37%. Участие в плебисците приняли 40 млн человек. В электронном голосовании приняли участие уже более 1 млн человек. Таким образом, явка составила 90%.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.