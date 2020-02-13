Дипломатические представительства Финляндии в РФ выдали 790 тысяч шенгенских виз россиянам в 2019 году, что на 18% больше показателя 2018 года.
Эти данные
Генконсул Анне Ламмила отметила, что подавляющее большинство российских туристов приезжает в Финляндию также из Санкт-Петербурга, откуда до соседней страны можно добраться за пару часов на автобусе или поезде. Финский посол в Москве Микко Хаутала связал рекордное количество выданных виз в 2019 году укреплением курса рубля и расширением предлагаемых туристических услуг.
Как передавал NEWS.ru, после вступления в силу 2 февраля обновлённого Визового кодекса ЕС изменились правила въезда в Шенгенскую зону для россиян. Пятилетнюю визу смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трёх лет.
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