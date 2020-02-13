https://static.news.ru/photo/9bc0aa02-4e5d-11ea-9426-fa163e074e61_660.jpg Фото: K. Salminen/blickwinkel/Global Look Press

Дипломатические представительства Финляндии в РФ выдали 790 тысяч шенгенских виз россиянам в 2019 году, что на 18% больше показателя 2018 года.

Эти данные озвучил советник по работе с прессой финского посольства в России Танели Добровольский в беседе с РИА Новости. Среди стран Шенгенского соглашения Финляндия является неоспоримым лидером по количеству выданных россиянам виз. Большинство разрешений на въезд — 83% — были выданы в Санкт-Петербурге. За 2019 год число выданных виз в Северной столице увеличилось на 19%.

Генконсул Анне Ламмила отметила, что подавляющее большинство российских туристов приезжает в Финляндию также из Санкт-Петербурга, откуда до соседней страны можно добраться за пару часов на автобусе или поезде. Финский посол в Москве Микко Хаутала связал рекордное количество выданных виз в 2019 году укреплением курса рубля и расширением предлагаемых туристических услуг.

Как передавал NEWS.ru, после вступления в силу 2 февраля обновлённого Визового кодекса ЕС изменились правила въезда в Шенгенскую зону для россиян. Пятилетнюю визу смогут получить путешественники, у которых уже была многократная и правильно использованная шенгенская виза минимум на два года в течение последних трёх лет.