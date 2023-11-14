Финляндия может закрыть границу с РФ: что случилось, при чем тут мигранты Финляндия может ограничить движение через КПП на границе с Россией

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

МВД Финляндии хочет предложить правительству страны варианты закрытия пунктов пересечения границы с Россией. В чем причина?

Почему Финляндия хочет закрыть КПП на границе с РФ

По словам главы МВД Финляндии Суоми Рантанен, законодательство страны позволяет полностью или частично перекрыть погранпункты. Дело в том, что Хельсинки опасаются возможного роста числа нелегальных мигрантов.

«У правительства есть возможность использовать все предусмотренные законодательством средства, ситуация свежая, и за ней неустанно следят, но ясно то, что Россия изменила свою политику, допуская нелегальных мигрантов к финской границе», — пояснила она.

Финская сторона сообщает о прибытии на восточную границу на этой неделе около 60 человек без документов, попросивших убежища. На прошлой неделе их было 71.

В погранслужбе также заявили, что речь не идет о гражданах РФ, большинство из них — выходцы с Ближнего Востока. В Хельсинки утверждают, что обсудили проблему с Москвой.

«Министерство внутренних дел в ускоренном порядке представит правительству предложение об ограничении или закрытии погранпереходов. Речь идет о статье 16 Закона о пограничной охране, ограничения возможны при соблюдении определенных условий. Например, если необходимо бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения», — сказала Рантанен.

Она отметила, что число мигрантов без виз на границе все еще относительно невелико, но «значительно выросло».

«Дело не всегда в количестве, а в явлении. Мы не можем сразу принять самые строгие меры. Но правительство имеет право принимать все меры, которые позволяет закон», — заявила министр.

Рантанен добавила, что меры будут более жесткими, чем просто ограничение часов работы пунктов. Допускается и закрытие границ.

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Будут ли в Финляндии забирать дома у россиян

8 ноября стало известно, что депутаты парламента Финляндии посчитали правильным предложение упростить процедуру конфискации недвижимости граждан России. Автором этой инициативы выступила министр юстиции страны Леена Мери. По ее словам, правительство республики собирается внести такие изменения в законодательство до 2027 года.

Участие в опросе приняли 28 из 36 депутатов. Только два финских парламентария выразили свое сомнение по данному вопросу, остальные депутаты выступили за упрощение процедуры изъятия недвижимости у владельцев, с которыми нельзя связаться или у которых есть просрочка платежей.

Однозначную поддержку этой инициативе выражают депутаты избирательных округов Юго-Восточной Финляндии, Саво-Карелии и Лапландии, расположенных около границы с РФ.

Как Финляндия ужесточила ограничения на въезд россиян

В начале июля 2023 года правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд для граждан России, владеющих недвижимостью на территории страны. Из-за действующих санкций они испытывают трудности с оплатой счетов. Речь идет, в частности, об ограничении банковских переводов из РФ в Финляндию.

Так, с 10 июля российские бизнесмены и владельцы недвижимости могут проезжать через территорию Финляндии только при наличии веских оснований. Кроме того, студенты лишились возможности посетить финские вузы по программам обмена. При этом они могут принимать участие в исследованиях и получать стипендии в этих проектах.

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