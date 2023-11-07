Эксперт назвал направления, которые заменят россиянам Финляндию Вице-президент АТА Мкртчян рассказал, что россияне предпочтут Финляндии Карелию

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В зависимости от вида путешествий россияне в этом году заменят Финляндию несколькими разными туристическими направлениями, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Так он прокомментировал ситуацию с визовыми ограничениями для граждан РФ и запретом на въезд в Финляндию машин с российскими номерами.

Кто-то поедет в Карелию, на озера, в бани. Найдут люди, куда поехать. Свято место пусто не бывает. Если ты не хочешь, чтобы к тебе ехали, всегда найдется кто-то или что-то на замену, — сказал Мкртчян.

Представитель АТА уточнил, что для шопинга граждане РФ предпочтут Турцию, Италию или ОАЭ, а просто на выходные люди будут ездить в Старую Ладогу, Новгород или Псков. Что касается зимних каникул, то россияне побогаче поедут на Красную Поляну, а обладатели более скромного бюджета — в Приэльбрусье, Домбай, «Большой Вудъявр», считает Мкртчян.

Ранее стало известно, что в Карелии создадут особо охраняемую природную территорию федерального значения — национальный парк «Воттоваара». Его территория, площадь которой составит более 14 тысяч гектаров, охватит горы Ахви, Варгуно, Пиро и Воттоваара, а также озеро Пизанец.