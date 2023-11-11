Россиянам запретили въезд в Финляндию на велосипедах «Фонтанка»: с 9 ноября Финляндия ввела запрет на въезд россиян на велосипедах

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Пограничный пункт «Ваалимаа» в Виролахти, Финляндия

Пограничники Финляндии перестали впускать в страну россиян на велосипедах, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на читателей, которым было отказано во въезде. По словам пограничников, новое правило действует с 9 ноября.

Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули, — рассказал ресурсу один из читателей.

Речь идет о пунктах пропуска «Ваалимаа», «Иматра» и «Нуйамаа». По сведениям сервиса, пересечь финскую границу легально можно только на автобусе.

По словам пользователей Сети, российским пограничникам известно, что финны не впускают велосипедистов, но причин нового ограничения они не знают. Финские пограничники также не дают никаких разъяснений.

В сентябре Хельсинки ввел запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза и члены их семей. Запрет распространяется на все легковые автомобили с числом мест менее 10. Все уже въехавшие в страну машины должны покинуть ее в течение шести месяцев.