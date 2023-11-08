Парламент Финляндии поддержал упрощение процедуры конфискации домов россиян

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Депутаты парламента Финляндии посчитали правильным предложение упростить процедуру конфискации недвижимости граждан России, сообщает телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на результаты проведенного опроса. Автором этой инициативы выступила министр юстиции страны Леена Мери. По ее словам, правительство республики намерено внести такие изменения в законодательство до 2027 года.

Участие в опросе приняли 28 из 36 депутатов. Согласно полученным аналитиками данным, лишь два финских парламентария выразили свое сомнение по данному вопросу. Остальные депутаты выступили за упрощение процедуры изъятия недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Отмечается, что однозначную поддержку этой инициативе выражают депутаты избирательных округов Юго-Восточной Финляндии, Саво-Карелии и Лапландии, расположенных вблизи границы с Россией.

В начале июля 2023 года правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд для граждан России, владеющих недвижимостью на территории страны. Из-за действующих санкций они испытывают трудности с оплатой счетов. Речь идет, в частности, об ограничении банковских переводов из России в Финляндию.

Как сообщалось ранее, в Финляндии была арестована недвижимость российского предпринимателя Бориса Алешина. Общая стоимость арестованных объектов оценивается в €2,5 млн. Отмечается, что бизнесмен и ученый внесен в санкционный список Евросоюза.