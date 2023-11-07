В Финляндии конфисковали недвижимость российского бизнесмена STT: в Финляндии конфисковали недвижимость россиянина Алёшина на €2,5 млн

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Борис Алёшин

В Финляндии арестована недвижимость российского ученого и бизнесмена Бориса Алёшина, находящегося под санкциями Евросоюза, передает агентство STT. Стоимость недвижимости составляет более €2,5 млн.

Курортная недвижимость Бориса Алёшина, российского бизнесмена, находящегося под санкциями ЕС, была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми. Изъятие было произведено по запросу Министерства иностранных дел в сентябре, — говорится в сообщении.

Ранее издание Yle сообщило, что Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало логотипы и товарные знаки, зарегистрированные в стране российскими компаниями. По его данным, помимо «Калашникова» изъятие коснулось АНО «ТВ-Новости», управляющей телеканалом RT, и Сбербанка.

Причиной конфискации товарных знаков стали действующие санкции ЕС. Как объяснил юрист Ари Хиетанен, на конфискованное имущество распространяются те же ограничения, что и на арестованное. По его словам, в этом случае товарные знаки по-прежнему принадлежат правообладателю, но он не может ими распоряжаться.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия может отреагировать зеркально на решение Финляндии конфисковать товарные знаки компаний из РФ. Цеков отметил, что сейчас страны Европы впали в «какое-то средневековье», действуя таким образом.