Финалиста известного шоу забрали в военкомат с пятничной молитвы Финалиста шоу «Перепой звезду» Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат по завершении пятничной молитвы в мечети в подмосковных Котельниках, сообщает Telegram-канал Baza. По словам самого Усеинова, его хотят отправить на службу в армию.

Как пишет Baza, сотрудники полиции приехали к мечети в Котельниках и выпускали прихожан по одному, проверяя у них удостоверения личности. Часть из них посадили в автобусы и повезли в военкомат в Люберцах для прохождения медкомиссии. Почти всех признали годными к службе, уточняет канал.

После прохождения комиссии мужчин повезли в Балашиху, где одних пытались отправить на срочную службу, а другим предложили подписать контракт, уточняет Baza.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция доставила в военкомат более 100 мигрантов, получивших российское гражданство. В региональном главке МВД пояснили, что проверка того, как мигранты после получения паспорта РФ исполняют обязанность воинской службы, является «новой опцией» профилактических рейдов.

С 1 октября вступил в силу закон о более строгой административной ответственности за нарушение правил воинского учета. В частности, увеличивается штраф до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат. Также гражданам, подлежащим призыву на военную службу, грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей за несообщение в военный комиссариат сведений о выезде с места жительства или места пребывания на срок более трех месяцев в период проведения призыва.