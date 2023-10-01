Закон о штрафах за неявку в военкомат по повестке вступил в силу 1 октября

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С 1 октября вступил в силу закон о более строгой административной ответственности за нарушение правил воинского учета. В частности, увеличивается штраф до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат.

Закон приняла Государственная дума 25 июля, утвердил Совет Федерации 28 июля и подписал Президент России Владимир Путин 31 июля. В соответствии с данным законодательством значительно увеличиваются штрафы, предусмотренные статьей 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), которая устанавливает ответственность граждан за невыполнение обязанностей в области воинского учета.

Например, теперь штраф за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет, составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Ранее максимальный штраф за это правонарушение был ограничен тремя тысячами рублями.

Также, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей за несообщение в военный комиссариат сведений о выезде с места жительства или места пребывания на срок более трех месяцев в период проведения призыва.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что правила призыва на военную службу осенью 2023 года никак не изменятся. По его словам, срочники продолжат получать повестки исключительно в бумажной форме. При этом он отметил, что с 1 октября будут увеличены штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.