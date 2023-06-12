Фермер рассказал, где растет самая вкусная черешня Фермер Рыжевский заявил, что лучшая черешня растет в Донецке, Херсоне и Мелитополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшая черешня растет в Донецке, Херсоне и Мелитополе, заявил NEWS.ru владелец крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Рыжевский. По словам фермера, ягода, выращенная в Крыму и Краснодарском крае, также обладает отличным вкусом. Он уточнил, что на рост черешни влияют прежде всего количество осадков и тип почвы.

Все необходимые условия [для роста черешни] есть в Краснодарском крае, частично в Ростовской области, а также в Крыму. Однако лучшая черешня растет в Донецке, Херсоне и Мелитополе, — заявил фермер.

Рыжевский уточнил, что сейчас есть сложности с поставками черешни из трех последних регионов.

Проблемы с логистикой — Крымский мост для грузового транспорта на данный момент закрыт. Часть собственников, проживающих в новых российских регионах, уехали на Украину, часть — в Россию. Да и черешню нужно собирать вручную. Никто сейчас не поедет в зону СВО за ней, — говорит он.

Ранее в Роскачестве рассказали, что неравномерный окрас черешни служит сигналом к тому, что она не лучшего качества. В ведомстве предупредили, что сухой хвостик свидетельствует о том, что ягоды лежат уже давно и потеряли свою сочность.

Там также добавили, что ягоды не должны быть засохшими или поврежденными, помятые и побитые бока у свежей черешни отсутствуют. Перед употреблением ягоды следует обязательно мыть, а хранить их нужно в холодильнике.