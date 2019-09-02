https://static.news.ru/photo/bbd73364-cd80-11e9-8c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что оснований для негативных прогнозов по росту цен на авиабилеты в текущем году нет.

В ведомстве объяснили, что цены на перелёты формируются в рыночных условиях и зависят от платёжеспособности граждан, поэтому информация о неблагоприятных условиях является недостоверной.

Кроме того, в ФАС позже пообещали прокомментировать заявление АЭВТ, в котором говорилось, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Министерство транспорта разрабатывает правила субсидирования местных авиаперевозок из федерального бюджета. Вместе с тем региональным властям предложено подумать об их софинансировании.