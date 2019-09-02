В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что оснований для негативных прогнозов по росту цен на авиабилеты в текущем году нет.
В ведомстве объяснили, что цены на перелёты формируются в рыночных условиях и зависят от платёжеспособности граждан, поэтому информация о неблагоприятных условиях является недостоверной.
Кроме того, в ФАС позже пообещали прокомментировать заявление АЭВТ, в котором говорилось, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%, передаёт
Как писал News.ru, Министерство транспорта разрабатывает правила субсидирования местных авиаперевозок из федерального бюджета. Вместе с тем региональным властям предложено подумать об их софинансировании.