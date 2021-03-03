Facebook удалил 530 аккаунтов, связанных с протестами за Навального

https://static.news.ru/photo/0e7f99ac-7c54-11eb-b690-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В феврале модераторы Facebook удалили 530 аккаунтов в социальной сети Instagram, которые составляли единую сеть и освещали несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Мы выявили и удалили подавляющее большинство этих аккаунтов, в том числе с помощью алгоритмов, как только они начинали оставлять сообщения, — говорится в заявлении компании.

В Facebook отметили, что группа аккаунтов частично работала в автоматическом режиме. Публиковались мемы на русском языке, в том числе о неназванной российской знаменитости в TikTok, критика протестных акций, сообщения о большом количестве несовершеннолетних на митингах, а также реклама женской одежды и сумок. Об этом говорится в отчёте компании Facebook, который размещён на её сайте.

Несогласованные протестные акции прошли 23 и 31 января во многих городах России. На них в социальных сетях зазывали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Также протестная акция прошла в Москве 2 февраля после заседания Мосгорсуда по делу оппозиционера. Было возбуждено несколько тысяч дел об административных правонарушениях, а также уголовные дела из-за нападения на силовиков, нарушения санитарных норм и по другим статьям.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш стала обвиняемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом она сама написала в Twitter 8 февраля. На следующий день Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию защиты Ярмыш на заключение под домашний арест. Мера пресечения остаётся в силе до 23 марта.