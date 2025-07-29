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29 июля 2025 в 03:33

Этот метод заставит петунии цвести как никогда пышно: даже в августе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот метод заставит петунии цвести как никогда пышно даже в августе. Не дайте растениям уйти на покой, даже в конце сезона им можно вернуть роскошное цветение!

Чтобы заставить петунии в августе зацвести еще пышнее, начните с радикальной обрезки — укоротите все побеги на треть, особенно вытянувшиеся и оголившиеся стебли, это стимулирует рост новых цветоносных веточек. После обрезки подкормите растения комплексным удобрением с повышенным содержанием фосфора и калия (например, 10–30–20), что поддержит образование бутонов, а не зеленой массы.

Не забывайте про регулярные поливы — в августовскую жару петунии нуждаются в обильном увлажнении каждые 2–3 дня. Раз в неделю добавляйте в воду для полива жидкие гуминовые удобрения — они укрепят корневую систему и повысят стрессоустойчивость растений. Удаляйте все увядшие цветки вместе с цветоножками — это продлит цветение на 2–3 недели.

Для усиления кущения прищипните верхушки самых длинных побегов, а в регионах с теплой осенью такая реанимация может подарить вам цветущие петунии до самых заморозков!

Ранее был назван неприхотливый многолетник, который можно сажать сразу в грунт даже в июле.

петунии
цветы
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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