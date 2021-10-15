«Это за всё сразу»: главред прокомментировал иноагентский статус Republic

Минюст начал вносить издания в реестр иностранных агентов без повода, по совокупности заслуг, считает главный редактор Republic* Дмитрий Колезев. Он считает, что у властей есть список нелояльных изданий, которые могут позволить себе их критику, и по нему идут вне зависимости от наличия поводов, передаёт «Дождь»**.

Наверное, у «Дождя» этими поводами были эфиры с акций протестов или прилёта [оппозиционера Алексея] Навального [из Германии в Россию], но у Republic я таких отдельных поводов не вижу. Мне кажется, что это за всё сразу, — подчеркнул он.

Журналист отметил, что у издания нет рекламодателей или рекламных денег, поэтому Republic не боится их потерять. Доход СМИ получает от подписчиков и предсказать их реакцию на внесение издания в список иноагентов сейчас нельзя.

15 октября Министерство юстиции России добавило в реестр иноагентов издания Republic и «Росбалт». За 2021 год иноагентами среди СМИ были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь», «Медиазона», Bellingcat, MNews и «Кавказский узел», а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.

* Republic признан властями РФ иноагентом.

** «Дождь» признан властями РФ иноагентом