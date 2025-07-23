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23 июля 2025 в 07:32

Это растение цветет белыми жемчужинами и не боится непогоды: скоро сажать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тысячелистник птармика — это неприхотливый многолетник, который цветет белыми махровыми жемчужинами и не боится непогоды. Он украсит любой участок. Дачники, возьмите на заметку: его скоро можно сажать.

Для посадки выберите солнечное место или легкую полутень с хорошо дренированной почвой. Подготовьте ямы 30×30×30 см на расстоянии 40–50 см, добавьте дренаж из песка и смесь садовой земли с компостом (2:1). Посадку проводите ранней осенью (сентябрь), размещая корневую шейку на уровне почвы. После посадки обильно полейте (5 л воды на куст).

Преимущества многолетника: морозостойкость до -35 °C, засухоустойчивость, продолжительное цветение с июня по октябрь, способность подавлять сорняки и отличная сочетаемость с розами, лилиями и другими садовыми растениями.

Ранее стало известно, какой многолетник будет цвести до снега и выдержит даже -30 °C.

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