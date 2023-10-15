«Это ловушка»: психолог рассказала об опасности позитивного мышления Психолог Орлова призвала не избегать реальности, ударяясь в позитивное мышление

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Избегание реальности при помощи позитивного мышления может быть опасно, поскольку из-за непережитых эмоций у людей развиваются психосоматические заболевания, рассказала в эфире «Говорит Москва» психолог кандидат социологических наук Анетта Орлова. Кроме того, такой подход, по словам эксперта, является ловушкой — человек может оказаться в глубокой депрессии.

Если человек не способен переживать здоровыми функциональными эмоциями в минуты великой интроверсии грусти, которая сейчас, — действительно время грусти, время печали, время где-то злости, время где-то страха — он начинает переживать дисфункциональными, — объяснила Орлова.

Она добавила, что залогом здоровья является контакт с реальностью. По ее словам, люди, которые испытывают зависимость от большого количества внешних положительных подкреплений, — самые печальные и депрессивные, поскольку находятся в постоянной гонке за внешним позитивом. Орлова отметила, что такой человек обычно резко реагирует на обсуждение реалий, поскольку внутри у него много агрессии, ярости, злости, негатива, внутренней неудовлетворенности.

Ранее психиатр Владимир Файнзильберг заявил, что привести в порядок внутренний мир помогут три простых правила. По его словам, для счастливой жизни следует читать меньше новостей с негативной информацией о происходящем в мире. Он посоветовал правильно комбинировать отдых и работу, а также проводить время с семьей и друзьями.