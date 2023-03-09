Россиянам раскрыли главные правила счастливой жизни Психиатр Файнзильберг заявил, что для счастливой жизни следует читать меньше новостей

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Привести в порядок внутренний мир помогут три простых правила, рассказал «Радио 1» психиатр Владимир Файнзильберг. По его словам, для счастливой жизни следует читать меньше новостей с негативной информацией о происходящем в мире. Помимо того, он посоветовал правильно комбинировать отдых и работу, а также проводить время с семьей и друзьями.

Эксперт подчеркнул, что новостная повестка может крайне негативно влиять на психику людей. Он призвал сохранять критическое отношение к информации, не погружаться в работу с головой, поскольку это не поможет достигнуть счастья, а также правильно сочетать труд и отдых. Психиатр порекомендовал проводить часть досуга на природе с минимальными физическими нагрузками, которые принесут чувство удовольствия, но не приведут к переутомлению.

Помимо того, следует чаще встречаться с друзьями и семьей, отметил Файнзильберг. Он подчеркнул, что разговоры с близкими людьми помогут привести жизнь в порядок и забыть о негативных мыслях.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что уверенность в себе можно развить благодаря позитивному мышлению, корректной самооценке и работе над собой. По ее словам, человеку важно хвалить себя и находить вещи, за которые его можно ценить. Эксперт заявила, что для обретения уверенности в себе нужно изменить самовосприятие, каждый день воодушевляя себя и поддерживая.