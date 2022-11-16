Психолог объяснил, как повысить уверенность в себе Психолог Наумова: позитивное мышление и адекватная самооценка увеличат уверенность в себе

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Уверенность в себе можно развить благодаря позитивному мышлению, корректной самооценке и работе над собой, рассказала РИАМО психолог Наталья Наумова. По ее словам, человеку важно хвалить себя и находить вещи, за которые его можно ценить. Эксперт заявила, что для обретения уверенности в себе нужно изменить самовосприятие, каждый день воодушевляя себя и поддерживая.

Здесь очень важно позитивное мышление: стараться хвалить себя, восхищаться собой. Важно принять себя, позволить себе быть уверенным. Когда человек сам думает про себя, как про уверенного, он транслирует миру, что «Я уверен», — подчеркнула Наумова.

Психолог уточнила, что помочь изменить самовосприятие способно занятие любимым делом, любимая работа, хобби и развлечения, общение с приятными людьми. Эксперт добавила, что каждый день нужно начинать с улыбкой в зеркале самому себе, а также следить за своей осанкой и внешним видом.

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